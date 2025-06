Eduardo Bolsonaro defende Ciro Gomes após processo de Lula por fala sobre consignado

Licenciado do cargo devido a uma incursão nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) saiu em defesa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que foi processado por publicar acusações contra o presidente Lula (PT) nas redes sociais. A ação judicial contra o pedetista é de autoria da Advocacia-Geral da União (AGU).

Em vídeos publicados, Ciro acusa Lula de se beneficiar de propina para implementar o programa de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, batizado de "Crédito do Trabalhador". Segundo o político cearense, a ação seria voltada para "encher o bolso dos banqueiros, enquanto fragiliza a população".

Veja também PontoPoder Elmano reúne Cid Gomes, Camilo Santana, Evandro Leitão e Chagas Vieira no Palácio da Abolição PontoPoder Bolsonaro e outros sete réus devem prestar depoimento por trama golpista a partir desta segunda (9)

Via redes sociais, Eduardo Bolsonaro criticou a ação da AGU e defendeu que “qualquer voz que se levante contra Lula e esse establishment” acaba sendo “massacrado”. “Aí eu te pergunto, se o Ciro não tivesse denunciando a política pró-banco do Lula, será que estaria acontecendo isso daí com ele? É claro que não, né?”, questionou.

Além disso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou as diferenças políticas entre eles, levando em conta que o pai dele e Ciro já foram adversários nas duas últimas eleições presidenciais e trocaram críticas em diversos momentos. Para o parlamentar, é preciso buscar o diálogo para combater a “censura”.

“Eu tô querendo reforçar aqui que eu não tô preocupado com o espectro político. Tô preocupado naquilo onde pode haver uma convergência. Se você está infeliz com essa censura, se você quer lutar para resgatar sua liberdade, qual o problema da gente sentar aí e dialogar? Eu não vejo problema nenhum nisso” Eduardo Bolsonaro Deputado federal licenciado

A publicação de Eduardo Bolsonaro acontece diante do cenário no qual Ciro Gomes articula uma aproximação a opositores ao governador Elmano de Freitas e a Lula, inclusive em diálogo com nomes ligados ao bolsonarismo. Além disso, o ex-ministro é defendido por parte do grupo opositor como possível candidato ao Governo do Estado em 2026, embora ele mesmo tenha defendido que não pretende mais "incomodar os eleitores".

Processo contra Ciro

Segundo o jornal Gaúcha Zero Hora, a denúncia do CGU indica que Ciro ofendeu a honra de Lula ao lhe imputar os crimes de peculato e corrupção passiva. Em vídeos, o ex-ministro também insinua que o presidente obteve vantagem ilícita no escândalo do Mensalão, que completa 20 anos em 2025.

A análise ficará a cargo da 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará. Ciro teve oportunidade de se pronunciar no processo, em prazo que acabou na segunda-feira (2), mas não o fez. Com isso, ele poderá ser alvo de ação judicial pelo crime de calúnia contra Lula.

Por sua vez, Ciro repercutiu o caso nas redes sociais, em vídeo publicado no último sábado (7), dizendo-se vítima de perseguição pela via judicial. O político argumentou, ainda, que o instrumento utilizado, de interpelação judicial por ataque à honra, e não por calúnia, impediu-lhe de utilizar o direito da exceção da verdade e provar, nos autos, que ele não mentiu nas declarações judicializadas.

"Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. O povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros", argumentou.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil