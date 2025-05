Bolsonaro se emociona ao falar de Eduardo Bolsonaro nos EUA: 'Dói, como pai, ser afastado do filho'

Licenciado do cargo devido a uma incursão nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi lembrado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em um evento do Partido Liberal em Fortaleza, nesta sexta-feira (30). Ao discursar, o ex-chefe do Palácio do Planalto se emocionou e disse que a distância do filho lhe causa sofrimento.

Eduardo é investigado por atuar contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e outras autoridades brasileiras. Ele está no exterior desde fevereiro. A abertura do inquérito atende a um requerimento da Procuradoria-Geral da República (PGR) enviado à Suprema Corte.

“Dói, como pai, ser afastado do seu filho”, disse Bolsonaro, com a voz embargada. Apesar disso, ele disse estar feliz, por ver que o parlamentar deixou de lado “toda a vida” para “lutar por nós lá de fora”.

Segundo a PGR, Eduardo encabeça uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes da Procuradoria, do STF e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas. Autoridades que acompanham o inquérito acreditam na prisão do seu passaporte quando retornar.

A situação foi comentada pelo ex-mandatário em seu discurso. “Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte, com toda certeza seria na prisão, porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam com vocês, são os mais perseguidos”, continuou.

Legenda: O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, também palestrou no evento PL antes do discurso do pai Foto: Thiago Gadelha

Ainda reforçando uma ideia de perseguição, ele ponderou que ele e seus apoiadores iriam “vencer”. “Tenham certeza que venceremos. Não é fácil, mas venceremos”, completou.

Segundo ele, a vitória aconteceria “com a ajuda de outro país lá do Norte”. “Graças a Deus, a eleição do ano passado trouxe de volta à presidência Donald Trump nos Estados Unidos”, celebrou, relatando que construiu uma relação de proximidade com o estadunidense quando esteve na Presidência da República.

Eduardo tem realizado diversas declarações públicas afirmando estar atuando para que o governo de Donald Trump imponha sanções a ministros do STF, integrantes da PGR e da Polícia Federal. Para o Ministério Público Federal, as declarações possuem tom intimidatório, que estão se intensificando nos últimos meses.