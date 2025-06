Senador Eduardo Girão fala sobre aproximação entre direita e Roberto Cláudio: 'Tudo muito estranho'

O senador Eduardo Girão (Novo) criticou a aproximação entre lideranças cearenses de direita e o grupo liderado pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O anúncio de filiação ao União Brasil fortaleceu o nome de Roberto Cláudio para concorrer ao Governo do Ceará, liderando a chapa da oposição — que reuniria também o PL.

O ex-prefeito chegou a se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no final de maio, em Fortaleza. Eduardo Girão, que também é cotado como pré-candidato ao Palácio da Abolição, disse considerar "tudo muito estranho". A declaração foi feita ao canal "Ceará Antenado" e publicada pelo senador no Instagram nesta segunda-feira (9).

"Eu vou confessar um negócio: eu estou achando tudo isso muito estranho. Acordão na direita para alguém que não é de direita estar na cabeça, estar na frente de uma locomotiva de mudanças que precisa no estado do Ceará? (...) Essa turma estava com o PT há pouco tempo atrás e agora quer pintar de oposição, que vai mudar. Que história é essa? A política precisa ter coerência, a direita tem que ter muito cuidado para não ser sufocada". Eduardo Girão Senador da República

O senador afirmou ainda que "essa turma", em referência ao grupo liderado por Roberto Cláudio e com forte aproximação ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), não tem se manifestado a favor de pautas nacionais da direita, como os protestos contra o Supremo Tribunal Federal e a anistia para condenados por participar dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2023. "E agora a direita vai ter que apoiar? Não, muito pelo contrário. É a hora e a vez da direita e dos conservadores", reforçou.

Apesar de citado como possibilidade para a pré-candidatura a governador do Ceará, Eduardo Girão não tem estado nas recentes movimentações da oposição no Ceará.

A mobilização se intensificou após a participação de Ciro Gomes em café da manhã organizado por deputados estaduais opositores, na Assembleia Legislativa do Ceará, no início do mês de maio, em que foi levantada inclusive a possibilidade dele se candidatar ao Governo do Ceará.

Depois disso, houve o reaparecimento do deputado federal André Fernandes (PL), que chegou a dizer que "voltou", após a derrota na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, além da saída de Roberto Cláudio do PDT e o anúncio do desembarque no União Brasil, presidido no Ceará pelo ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

A vinda de Jair Bolsonaro a Fortaleza, com encontro realizado com RC, fortaleceu a defesa, por diferentes lideranças, da construção de "frente ampla" contra a reeleição de Elmano de Freitas (PT) em 2026.