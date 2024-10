Eleito em Sobral, Oscar diz que prioridades da gestão serão economia, saúde e segurança

Prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues (União) afirmou, nesta terça-feira (15), que as prioridades da sua gestão serão a economia, a saúde e a segurança pública da Cidade. Rodrigues foi eleito com 52,42% (65.138) dos votos válidos, derrotando a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que saiu da secretaria-executiva do Ministério da Educação (MEC) para participar da disputa.

Com a vitória, ele quebrou a hegemonia de quase 30 anos do grupo político dos Ferreira Gomes no comando do Município. Ao citar as prioridades, o novo gestor não mencionou a educação, área em que a cidade é referência para o Brasil.

"O grande problema de Sobral hoje é a decadência econômica, a decadência gigante, problema de segurança e saúde. Então, são esses três focos que nós vamos procurar desenvolver Sobral, inclusive na empregabilidade. Grande parte dos comércios de Sobral estão com as portas fechadas, você anda nas ruas e vai ver sempre as placas 'aluga', 'vendo, 'alugo', tudo pertinho uma das outras. Então, Sobral estava numa situação que precisava realmente mudar e as pessoas sabiam disso", pontuou.

Rodrigues frisou, ainda, que no primeiro ano irá investir na geração de emprego, tendo em vista que o aumento na taxa de ocupação contribui para melhorar outros indicadores da Princesinha do Norte, como a segurança pública.

"Há pessoas de todos os níveis sociais correndo para cima e para baixo, com o currículo na mão, e não tem emprego. Não tem emprego porque as empresas de Sobral estão fechando, outras estão fechadas. Então, acho que a prioridade maior é trazer emprego para Sobral e, com o emprego, você sabe que se resolve muito problema", complementou.

Rodrigues deve continuar exercendo seu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) até o final deste ano. Ele informou que só irá renunciar ao mandato de deputado estadual no fim de dezembro, para poder assumir a Prefeitura de Sobral.

Taxa do lixo

Oscar Rodrigues reforçou, ainda, que um dos seus primeiros atos como prefeito será eliminar a taxa do lixo. Segundo ele, está mantida a promessa de pôr fim à cobrança da taxa a partir de janeiro de 2025.

"Em janeiro, ela será eliminada. Nós vamos convocar uma reunião extraordinária para que a gente possa eliminar, porque as pessoas de todos os níveis de Sobral estão sofrendo, principalmente as pessoas mais humildes", explicou.

Transição

Em relação à transição de governo, o deputado estadual disse que o processo está sendo "tranquilo", ainda que ele atue como oposição à atual gestão da Cidade, comandada por Ivo Gomes (PSB).

"Vai ser tranquila, vai ser tranquila, embora nós sejamos de polos diferentes. Inclusive, eles já mandaram representantes apresentando como será essa transição, e nós propomos compor com 10 pessoas nossas e 10 pessoas deles, quando eles tinham três deles e três nossas. Acho que três é um número muito pequeno para, em dois meses e meio, a gente conhecer toda a máquina, o status atual da máquina, para fazer uma transição. É por isso nós estamos querendo um número maior, mas vai dar tudo certo" Oscar Rodrigues (União) Prefeito eleito de Sobral

Diálogo com o Estado

Quanto ao diálogo com o Governo Elmano de Freitas (PT), Rodrigues ressaltou que sempre teve bom trânsito com o governador enquanto deputado. Por isso, ele acredita que não terá "problema nenhum" na manutenção da relação.

"Não vou ter problema nenhum, se Deus quiser, não terei também com o governador Elmano. Inclusive, a gente esteve aqui como deputado por dois anos aprovando os projetos que a gente achava que eram projetos realmente decentes para a população, e aqueles que eu achava que não eram coerentes com a minha filosofia, eu também não assinei favorável", explicou.

Ele acrescentou que deve ligar para petista na próxima semana para discutir projetos, inclusive para a Segurança Pública de Sobral.