Vitória de Oscar põe fim à hegemonia dos Ferreira Gomes em Sobral e dá sinais ao cenário estadual

A eleição municipal em Sobral, na região Norte do Ceará, trouxe um dos resultados mais significativos para o cenário político estadual: Oscar Rodrigues (União) venceu Izolda Cela (PSB), pondo fim a uma das hegemonias mais longas de um grupo político no País. A família Ferreira Gomes governava a cidade desde 1996 — 28 anos de poder.

O desfecho das urnas em Sobral tem potencial para repercutir até o pleito estadual de 2026, já que a liderança do senador Cid Gomes, um dos principais nomes cotados para a reeleição, fica abalada com a derrota no seu reduto político.

Mas como o prefeito Ivo Gomes, bem avaliado até a véspera da eleição, não conseguiu eleger sua sucessora? Existem hipóteses concretas para isso.

A primeira é a chamada "fadiga de material". O conceito, emprestado da engenharia, descreve o desgaste progressivo de materiais submetidos a esforços repetidos até perderem a resistência e se romperem. No contexto político, significa que líderes e partidos, após anos de exposição, tendem a perder apelo popular e capacidade de mobilização.

Para que esse desgaste se materializasse, era necessário um estopim. E ele veio com a criação da taxa do lixo, que se tornou o tema mais polêmico da campanha na maior cidade da região Norte.

A indignação popular deu tração à candidatura de Oscar Rodrigues, que soube explorar o descontentamento com uma comunicação assertiva e focada nos problemas cotidianos da cidade.

Além disso, a campanha de Izolda Cela enfrentou dificuldades desde o início. A escolha do vice, por exemplo, gerou discórdias internas. No geral, a candidatura não conseguiu capitalizar os feitos de um período tão longo de gestão.

O resultado deixa em aberto os rumos políticos de Sobral e coloca à prova a força do grupo Ferreira Gomes, não só no cenário municipal, mas também no tabuleiro estadual de 2026.