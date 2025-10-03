Cid Gomes inicia ofensiva para que o PSB seja potência eleitoral em 2026 no Ceará

Um ano antes das Eleições 2026, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro, o PSB do Ceará começa a se movimentar para formatar suas chapas para a disputa proporcional, mas de olho na definição da chapa governista majoritária. Sob articulação do senador Cid Gomes, o partido tem pretensões ousadas: fazer a maior bancada partidária na Assembleia Legislativa e eleger pelo menos 5 deputados federais.

As articulações de bastidores apontam que o partido poderá redesenhar o mapa político do Estado para 2026, mas isso não acontecerá sem custos. Há embates, inclusive com outros aliados do governador Elmano de Freitas (PT). A tendência é isso se intencificar.

O primeiro ato público, que acontece nesta sexta-feira (3), é a filiação de pelo menos sete prefeitos e do ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que é um dos candidatos a deputado federal pela legenda.

Plano político robusto

Caso consiga colocar em prática a estratégia proporcional já comentada nos bastidores, Cid pavimenta o caminho do PSB rumo a um papel central na formatação da chapa majoritária governista.

Embora o PSB seja presidido formalmente no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana, é Cid quem tem comandado os movimentos estratégicos.

Papel do partido na aliança governista

Inegavelmente, o PSB é um dos principais partidos na base de apoio ao governador Elmano, mas há uma discussão sobre qual nome o partido deverá apresentar para ocupar uma das quatro vagas da chapa. O nome de Cid é apontado como preferido de Camilo e Elmano para o Senado, mas o próprio senador tem sinalizado que defende o nome de Júnior Mano como opção para o posto.

Cid e Camilo conversam sobre 2026

Os debates têm gerado uma série de especulações nos bastidores. Os impasses já geraram divergências entre os principais líderes do grupo. Recentemente, entretanto, Cid disse a interlocutores que a parceria com o governador e o ministro Camilo está mantida, embora venha fazendo ponderações aos dois.