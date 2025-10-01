Diário do Nordeste
Acilon Gonçalves se filia ao PSB e leva 7 prefeitos de olho na disputa de deputado federal

Ex-gestor do Eusébio é uma das apostas do partido para vaga na Câmara em 2026

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 14:07)
Inácio Aguiar
Legenda: Acilon Gonçalves é ex-prefeito do Eusébio e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza
Foto: Alece

Ex-prefeito do Eusébio e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o médico Acilon Gonçalves se prepara para voltar à disputa por cargos majoritários em 2026. Ele é uma das apostas do PSB na disputa a uma cadeira de deputado federal. O ato de filiação do ex-gestor está marcado para esta sexta-feira (3), no Eusébio, município gerido pelo grupo político de Acilon. 

O nome dele é apontado no hall de favoritos em uma eleição que deve ser duríssima pelas 22 cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados em Brasília. O ato de filiação dele marca também a chegada de oito prefeitos ao partido, todos ligados ao grupo político dele. 

Atualização às 14h03: inicialmente, esta Coluna havia informado que entre os prefeitos a serm filiados estaria Edilson da Casas, de Pacajus. A informação havia sido confirmada pelo grupo político de Acilon Gonçalves. No início desta tarde, entretanto, em contato com esta Coluna, o gestor informou que há tratativas, mas que ainda não está definida a sua filiação ao PSB.

Chegam aos PSB os seguintes gestores: 

  • Bruno Gonçalves (Aquiraz)
  • Dr. Júnior (Eusébio)
  • Marquinhos Tavares (Itaitinga)
  • Ana Afif (Cascavel)
  • Giordanna Mano (Nova Russas)
  • Edim (Aracoiaba)
  • Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte) 

De volta ao partido 

Acilon Gonçalves volta ao PSB após um período liderando o PL no Ceará. O ex-prefeito deixou o partido após divergências com o grupo bolsonarista e a crescente influência do ex-presidente Jair Bolsonaro no partido em todo o País. 

O grupo, naturalmente, oficializa seu retorno à base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará. O ato de filiação terá a presença do senador Cid Gomes e outros nomes do partido.