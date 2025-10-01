Acilon Gonçalves se filia ao PSB e leva 7 prefeitos de olho na disputa de deputado federal

Ex-prefeito do Eusébio e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o médico Acilon Gonçalves se prepara para voltar à disputa por cargos majoritários em 2026. Ele é uma das apostas do PSB na disputa a uma cadeira de deputado federal. O ato de filiação do ex-gestor está marcado para esta sexta-feira (3), no Eusébio, município gerido pelo grupo político de Acilon.

O nome dele é apontado no hall de favoritos em uma eleição que deve ser duríssima pelas 22 cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados em Brasília. O ato de filiação dele marca também a chegada de oito prefeitos ao partido, todos ligados ao grupo político dele.

Atualização às 14h03: inicialmente, esta Coluna havia informado que entre os prefeitos a serm filiados estaria Edilson da Casas, de Pacajus. A informação havia sido confirmada pelo grupo político de Acilon Gonçalves. No início desta tarde, entretanto, em contato com esta Coluna, o gestor informou que há tratativas, mas que ainda não está definida a sua filiação ao PSB.