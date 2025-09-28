Após pressão popular, Senado enterra a PEC da blindagem e vira a pauta do Congresso

Uma semana depois da aprovação da PEC da Blindagem na Câmara, o Senado deu a resposta que a sociedade esperava. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou, por unanimidade, a proposta que dificultava investigações contra parlamentares. O gesto foi seguido do arquivamento definitivo da matéria, encerrando uma tentativa de autoproteção que feria a democracia e a transparência.

O efeito imediato foi sentido também no projeto de anistia a condenados por atos golpistas. Atrelado à PEC da Blindagem por articulação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o projeto perdeu fôlego. O movimento foi um erro estratégico: ao tentar avançar em bloco, seus defensores acabaram colocando a anistia no mesmo patamar de autopreservação política que o Senado rejeitou sem titubear. Agora, a proposta enfrenta mais resistência.

Esse recuo não ocorreu por acaso. Ele foi impulsionado pelas ruas, que ainda têm peso. O fim de semana anterior foi marcado por protestos em várias capitais do País, unindo diferentes segmentos da sociedade. A mobilização popular mostrou que o Congresso não legisla em uma bolha, e que a pressão social continua sendo um freio contra retrocessos.

Na mesma semana, o Senado, por meio da Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou uma pauta que vai na direção contrária à lógica corporativista rejeitada pela sociedade. Foi aprovado o projeto que isenta de imposto de renda trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês, uma medida que beneficia diretamente milhões de brasileiros.

Protestos fazem efeito Esse contraste é revelador. Após a Câmara escolher proteger seus membros, o Senado percebeu o desgaste dos recados da população e virou o leme para pautas de interesse coletivo. O resultado é um freio às investidas de autopreservação e um avanço em um tema que impacta a vida real das pessoas.