Após desmatamento, Sema e Semace suspendem licenças de obra em área verde no Aeroporto

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam as autorizações e licenças para obras na área do entorno do Aeroporto de Fortaleza, apurou esta Coluna com exclusividade. O terreno foi desmatado pela empresa Aerotrópolis e, segundo os órgãos ambientais, há irregularidades na ação.

A suspensão das licenças ocorre após técnicos da Semace realizarem uma fiscalização na área e encontrarem irregularidades como intervenção em APP, supressão vegetal além do limite da licença e manejo inadequado da fauna na região.

A empresa teria feito o desmatamento de uma área de cerca de 40 hectares de mata nas imediações do aeroporto de Fortaleza para um empreendimento. O caso gerou repercussão, após a rápida supressão da vegetação na área.

“Diante das irregularidades encontradas estão suspensas a autorização e a licença à empresa Aerotrópolis. As inconformidades foram comprovadas após vistoria realizada pelos fiscais dos órgãos ambientais”, diz a nota oficial encaminhada a esta Coluna.

“A legislação ambiental prevê a aplicação de multa nesses casos. A empresa está sendo notificada nesta sexta-feira e terá cinco dias para apresentação da defesa”, diz ainda o comunicado oficial pedido por esta Coluna.

Autorização prévia

A Semace informou ainda que todo o processo anterior de licenciamento havia seguido a legislação ambiental vigente, com anuência do Município desde 2023, “com levantamento de dados na plataforma SOS Mata Atlântica, vistoria de campo e inventário florestal”.