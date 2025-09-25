Vitrine da educação no Ceará, Sobral vive onda de violência por disputa entre facções
Principal cidade da Zona Norte registrou 39 homicídios nos últimos três meses, segundo dados oficiais
Os crimes ocorridos na manhã desta quinta-feira (25), dentro da Escola Pública Luís Felipe, em Sobral, é maior do que um episódio de violência. Dois estudantes assassinados e pelo menos três feridos por tiros em um ambiente escolar escancaram o avanço do crime organizado em um território que, por décadas, foi o principal símbolo da transformação social por meio da educação no Ceará.
Os disparos, que tiraram a vida dos jovens, atingiram em cheio uma política pública que colocou Sobral no centro do mapa educacional do Brasil. O triste simbolismo exige uma resposta firme do Estado e da sociedade.
Sobral sempre foi tratada como vitrine. Foi no município que se gestou o modelo de alfabetização em regime de colaboração que inspirou o programa estadual do Ceará, hoje replicado por mais de 20 estados brasileiros e cujas diretrizes foram adotadas pelo Ministério da Educação.
Os resultados colocaram o município entre os primeiros do País no Ideb, como exemplo de que é possível promover inclusão a partir da rede pública. Agora, essa imagem se vê ameaçada por um novo estigma: o da insegurança fora de controle.
Nos últimos três meses, a cidade tem vivido uma escalada preocupante de assassinatos. Foram 39 homicídios entre junho e agosto, sem levar em conta os dados de setembro, ainda não contabilizados.
O aumento da violência é notório nas ruas, nos bairros e, agora, dentro das escolas. Em um curto espaço de tempo, a cidade registrou crimes chocantes como chacinas e assassinatos brutais.
Desafio ao poder público
O caso grave desta quinta representa um desafio crítico ao governo do Ceará, sob comando de Elmano de Freitas (PT). A escalada da violência mostra a urgência de respostas mais eficazes. É preciso recuperar os territórios dominados pelo medo.
O que se perde quando uma escola vira alvo da violência armada não é só a vida de jovens, mas a confiança da comunidade em um espaço que deve projetar o futuro.