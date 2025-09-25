Vitrine da educação no Ceará, Sobral vive onda de violência por disputa entre facções

Os crimes ocorridos na manhã desta quinta-feira (25), dentro da Escola Pública Luís Felipe, em Sobral, é maior do que um episódio de violência. Dois estudantes assassinados e pelo menos três feridos por tiros em um ambiente escolar escancaram o avanço do crime organizado em um território que, por décadas, foi o principal símbolo da transformação social por meio da educação no Ceará.

Os disparos, que tiraram a vida dos jovens, atingiram em cheio uma política pública que colocou Sobral no centro do mapa educacional do Brasil. O triste simbolismo exige uma resposta firme do Estado e da sociedade.

Sobral sempre foi tratada como vitrine. Foi no município que se gestou o modelo de alfabetização em regime de colaboração que inspirou o programa estadual do Ceará, hoje replicado por mais de 20 estados brasileiros e cujas diretrizes foram adotadas pelo Ministério da Educação.

Nos últimos três meses, a cidade tem vivido uma escalada preocupante de assassinatos. Foram 39 homicídios entre junho e agosto, sem levar em conta os dados de setembro, ainda não contabilizados.

O aumento da violência é notório nas ruas, nos bairros e, agora, dentro das escolas. Em um curto espaço de tempo, a cidade registrou crimes chocantes como chacinas e assassinatos brutais.

Desafio ao poder público

O caso grave desta quinta representa um desafio crítico ao governo do Ceará, sob comando de Elmano de Freitas (PT). A escalada da violência mostra a urgência de respostas mais eficazes. É preciso recuperar os territórios dominados pelo medo.