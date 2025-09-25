Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou, nesta quinta-feira (25), que um núcleo de psicólogos especializados do órgão deve acompanhar de perto o ataque a tiros no colégio estadual Luís Felipe, em Sobral, na Região Norte do Ceará.

Na ocasião, dois adolescentes morreram e outras três pessoas foram baleadas.

"Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares", informou nas redes sociais.

Conhecido pela sigla NRRCE, o grupo é formado por profissionais especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres.

A equipe atua diretamente junto às redes de ensino que necessitam de apoio em situações de crise em caso de ataque, promovendo o cuidado ético, o fortalecimento dos vínculos e a reconstrução coletiva da comunidade escolar.

Camilo se diz indignado com caso

O ministro se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além da comunidade escolar, e disse estar indignado com o fato.

Ele reforçou ainda a necessidade de cooperação entre as forças nacionais e locais para garantir a segurança no ambiente escolar.

"A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar." Camilo Santana Ministro da Educação

O que aconteceu?

Dois adolescentes foram assassinados e três pessoas foram feriadas durante o ataque. Os tiros foram efetuados da rua em direção ao estacionamento do colégio, durante o intervalo das aulas.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o ataque e informou que encontrou uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens com uma das vítimas — mas não especificou qual, nem identificou ninguém formalmente.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) estão no local fazendo levantamentos sobre o fato. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Cúpula da Segurança vai a Sobral

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nas redes sociais, que enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para o município da Região Norte.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor nas redes sociais.