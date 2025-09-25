Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Escrito por
e
(Atualizado às 13:47)
Ceará
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.
Legenda: Cearense disse estar triste e indignado com o caso
Foto: Thiago Gadelha

O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou, nesta quinta-feira (25), que um núcleo de psicólogos especializados do órgão deve acompanhar de perto o ataque a tiros no colégio estadual Luís Felipe, em Sobral, na Região Norte do Ceará. 

Na ocasião, dois adolescentes morreram e outras três pessoas foram baleadas

"Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares", informou nas redes sociais. 

Conhecido pela sigla NRRCE, o grupo é formado por profissionais especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres.

A equipe atua diretamente junto às redes de ensino que necessitam de apoio em situações de crise em caso de ataque, promovendo o cuidado ético, o fortalecimento dos vínculos e a reconstrução coletiva da comunidade escolar.

Camilo se diz indignado com caso

O ministro se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além da comunidade escolar, e disse estar indignado com o fato.

Ele reforçou ainda a necessidade de cooperação entre as forças nacionais e locais para garantir a segurança no ambiente escolar

"A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar."
Camilo Santana
Ministro da Educação

Veja também

teaser image
Segurança

Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

teaser image
Ceará

Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano

O que aconteceu?  

Dois adolescentes foram assassinados e três pessoas foram feriadas durante o ataque. Os tiros foram efetuados da rua em direção ao estacionamento do colégio, durante o intervalo das aulas.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o ataque e informou que encontrou uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens com uma das vítimas — mas não especificou qual, nem identificou ninguém formalmente.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) estão no local fazendo levantamentos sobre o fato. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Cúpula da Segurança vai a Sobral

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nas redes sociais, que enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para o município da Região Norte.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor nas redes sociais.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.
Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Carol Melo e Luana Severo
Há 45 minutos
Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano
Ceará

Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano

Os pais da cearense receberam uma dica de um padre que já havia visitado o Vaticano, para que o encontro fosse possível

Gabriel Bezerra*
Há 48 minutos
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Ceará

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Ceará

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Gabriela Custódio
25 de Setembro de 2025
Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

Material disponível para baixar contempla as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design.

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Ceará

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Redação
25 de Setembro de 2025
Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Ceará

Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula

Bergson Araujo Costa
24 de Setembro de 2025
Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.
Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.
Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro
24 de Setembro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.
Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação
24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento
24 de Setembro de 2025
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
24 de Setembro de 2025
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
24 de Setembro de 2025
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.
Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo
23 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.
Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação
23 de Setembro de 2025
Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará
Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida*
23 de Setembro de 2025
Um catador de materiais recicláveis, vestindo camisa laranja e boné, coloca um grande saco de lixo preto em um triciclo de carga. Na lateral do triciclo, um painel laranja divulga o projeto
Ceará

Projeto de coleta seletiva por aplicativo feita por catadores de Fortaleza é suspenso

A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos

Clarice Nascimento
23 de Setembro de 2025
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Beatriz Rabelo e Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Terminal de ônibus José de Alencar
Ceará

Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Proposta foi aprovada pelos vereadores em discussão única, na quinta-feira (18)

Redação
22 de Setembro de 2025