Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

Dois adolescentes morreram no pátio do colégio estadual

Escrito por
, , e
(Atualizado às 13:46)
Segurança
Montagem de fotos que mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola estadual de Sobral, no Ceará
Legenda: Tiros atingiram adolescentes e suspenderam aulas
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ataque a tiros na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, que deixou dois adolescentes mortos, terminou com correria de alunos dentro da unidade na manhã desta quinta-feira (25). Suspeitos efetuaram tiros contra o estacionamento da escola, no intervalo entre as aulas. 

Além dos dois adolescentes mortos, outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 

Veja vídeo 

Estudantes feridos e aulas suspensas 

As vítimas feridas foram socorridas pelo Samu, assim como pessoas que passaram mal após a ocorrência. A motivação do ataque será investigada. Informações preliminares apuradas pelo Diário do Nordeste com uma fonte da Segurança Pública indicam que a "maior probabilidade" é ter sido uma ação de grupo criminoso.

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela unidade, lamentou o ocorrido e informou que os estudantes foram liberados das aulas nesta quinta e nesta sexta-feira (26): "A comunidade escolar também contará com o suporte de profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede".

