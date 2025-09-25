Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

O ataque a tiros na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, que deixou dois adolescentes mortos, terminou com correria de alunos dentro da unidade na manhã desta quinta-feira (25). Suspeitos efetuaram tiros contra o estacionamento da escola, no intervalo entre as aulas.

Além dos dois adolescentes mortos, outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Veja vídeo

Veja também Segurança Elmano envia cúpula da Segurança a Sobral para apurar ataque a escola Segurança Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral

Estudantes feridos e aulas suspensas

As vítimas feridas foram socorridas pelo Samu, assim como pessoas que passaram mal após a ocorrência. A motivação do ataque será investigada. Informações preliminares apuradas pelo Diário do Nordeste com uma fonte da Segurança Pública indicam que a "maior probabilidade" é ter sido uma ação de grupo criminoso.

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela unidade, lamentou o ocorrido e informou que os estudantes foram liberados das aulas nesta quinta e nesta sexta-feira (26): "A comunidade escolar também contará com o suporte de profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede".