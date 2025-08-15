Ciro evita cravar candidatura, mas diz estar disposto para 'qualquer tarefa' em 2026

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) evitou cravar que disputará novamente o Governo do Ceará, mas deixou muito claro que está disposto a encarar "qualquer" desafio pelo grupo da oposição.

Ciro disse estar "100% à disposição do povo do Ceará" e defendeu que a oposição se una antes de falar em nomes. A declaração ocorreu durante a comemoração dos 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) nesta sexta-feira (15), em Capistrano.

"A tarefa agora é unir aqui no Ceará o que nós pudermos unir. Com isso, nós devolvemos ao povo a capacidade de pensar em educação, em saúde, em desenvolvimento e em moralidade", afirmou.

Ciro conversou com a imprensa, mas evitou adiantar o rumo partidário que deve tomar em breve. De saída do PDT, o ex-governador tem conversas avançadas com União Brasil e o PSDB.

Em declaração ao PontoPoder, nessa semana, o prefeito de Massapê e presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, afirmou que todas as conversas com Ciro são em torno da candidatura ao Palácio da Abolição, e que não há intenção de filiá-lo para disputa presidencial.

'Trajetória'

Ao grupo de oposição, durante a festa de comemoração de Roberto Cláudio, Ciro lembrou que já governou o Ceará, disputou quatro eleições presidenciais e ocupou cargos ministeriais, sempre, segundo ele, defendendo projetos estruturantes para o Estado.

"Com 24 anos eu era deputado. Até hoje eu sou o mais jovem governador da história do Brasil. (...) Eu fui o mais jovem ministro da Fazenda (...) E eu não faço essa recuperação de novo por qualquer tipo de jactância, muito menos por vaidade (...) Eu lhes resumi aqui os píncaros da glória (...) e o mais fundo do poço do sofrimento (...) É essa experiência (...) que eu quero reafirmar está 100% à disposição do povo do Ceará", declarou.