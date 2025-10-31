Apesar dos elogios, o presidente do PSDB Ceará mantém o discurso de oposição ao governo estadual
Ciro deve se filiar ao PSDB até o fim do ano, diz o dirigente, Ozires Pontes
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio
Ele, que também é prefeito de Massapê, já foi tesoureiro do partido e vice-presidente do PSDB
Vítima foi abordada na rua de casa e não resistiu aos ferimentos
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Crises familiares devem repercutir no cenário eleitoral, colocando parentes em lados opostos da eleição em 2024
Jacques é tio do deputado federal AJ Albuquerque e irmão do secretário Zezinho Albuquerque
Pai de prefeito vem utilizando as redes sociais para criticar a gestão do filho