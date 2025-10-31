Diário do Nordeste
Ozires Pontes aponta discordâncias com PT, mas admite sair 'encantado' de reunião com Elmano

Apesar dos elogios, o presidente do PSDB Ceará mantém o discurso de oposição ao governo estadual

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 27 de Setembro de 2025
Ozires Pontes Ciro Gomes - PP

PontoPoder

Presidente do PSDB defende campanha de Ciro Gomes ao Governo: 'Esqueça, não existe Roberto Cláudio'

Ciro deve se filiar ao PSDB até o fim do ano, diz o dirigente, Ozires Pontes

Ingrid Campos 26 de Setembro de 2025
Policiais e populares em campo de futebol após jogo em Massapê

Segurança

Adolescente é morto a tiros em campo de futebol após jogo em Massapê, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio

Redação 16 de Junho de 2025
PSDB Ceará, Ozires Pontes

PontoPoder

Ozires Pontes assume oficialmente o PSDB Ceará em mandato-tampão, após saída de Élcio

Ele, que também é prefeito de Massapê, já foi tesoureiro do partido e vice-presidente do PSDB

Ingrid Campos 05 de Abril de 2025
Adam Cunha

Segurança

Fotógrafo é morto a tiros ao sair de academia, em Massapê, no Interior do Ceará

Vítima foi abordada na rua de casa e não resistiu aos ferimentos

Redação 07 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Massapê?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Massapê?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Urna Eletrônica

PontoPoder

Brigas familiares podem dar o tom às disputas eleitorais nos municípios do Ceará; veja quem rompeu

Crises familiares devem repercutir no cenário eleitoral, colocando parentes em lados opostos da eleição em 2024

Luana Barros 29 de Maio de 2024
Jacques Albuquerque na disputa de 2020

PontoPoder

Morre Jacques Albuquerque, ex-prefeito de Massapê e tio da atual prefeita da cidade

Jacques é tio do deputado federal AJ Albuquerque e irmão do secretário Zezinho Albuquerque

Igor Cavalcante 21 de Maio de 2024
O prefeito Tiago Lutiani (PT) e a esposa, deputada estadual Luana Régia (Cidadania), são alvos de críticas do ex-prefeito Tino Ribeiro

PontoPoder

Investigação na Prefeitura de Cascavel expõe mais uma crise familiar na política cearense

Pai de prefeito vem utilizando as redes sociais para criticar a gestão do filho

Alessandra Castro 04 de Maio de 2024
