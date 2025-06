Adolescente é morto a tiros em campo de futebol após jogo em Massapê, no Ceará

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros durante uma partida de futebol amador no bairro Mumbaba de Baixo, município de Massapê, interior do Ceará, na noite de domingo (16). A informação foi compartilhada por páginas locais.

Segundo populares, estavam em campo um time da localidade e de uma cidade ao lado, Groaíras, de onde a vítima seria. Os disparos foram deflagrados durante a partida.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio.

Veja também Segurança Homem de 40 anos é morto a tiros em bar de Itapipoca Segurança Morre idoso de 62 anos preso por decapitar jovem de 18 anos por 'paixão não correspondida' no Ceará Segurança Expresso 150: mesmo condenados por corrupção, advogados estão aptos a exercer a profissão no Ceará

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. As investigações estão a cargo da Delegacia de Massapê.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, o jovem aparece com uma camisa onde aprece o emblema da Prefeitura de Cariré. O Diário do Nordeste entrou em contato com a prefeitura para mais informações.

A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de Massapê e Groaíras. Além disso, após encontrar o registro do jovem com uma farda da educação estadual, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) também foi contata para informações sobre a possibilidade do jovem ser estudante.