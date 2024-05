Jovem de 20 anos é morto e duas pessoas são baleadas em Groaíras, interior do Ceará

Um jovem de 20 anos identificado como Vinício Martins Mendes, 20, foi morto a tiros, na noite do sábado (18), na rotatória da cidade de Groaíras, distante 262Km de Fortaleza. Além dele, outras duas pessoas foram baleadas, entre elas uma prima de Vinício.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o rapaz morreu no local e as outras duas pessoas lesionadas com os disparos foram levadas para uma unidade médica da cidade.

Segundo a Pasta, patrulhas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O crime será investigado pela Delegacia Regional de Sobral. Os integrantes da unidade da Polícia Civil realizam "diligências para elucidar o crime, bem como identificar e capturar os suspeitos", disse a SSPDS.

O pai de Vinício disse que o filho nasceu no Rio de Janeiro e foi trazido para o Ceará com 4 anos de idade. Conforme o parente, o rapaz trabalhava como auxiliar de pedreiro, mas era usuário de entorpecentes. Os autores do crime não foram identificados.

Denúncias

A SSPDS afirma que população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.