Família da francesa que morreu ao praticar kitesurf no Ceará ainda aguarda traslado do corpo

A família da turista francesa Marybel Le Pape, de 30 anos, ainda lida com os trâmites legais para retirar o corpo da jovem que morreu após a prática de kitesurf em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quinta-feira (16). As informações são da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Isso depende de procedimentos para o translado, que também está sob mediação do Consulado da França no Ceará, ainda conforme a Pefoce. O cadáver permanece no Estado neste sábado (18), enquanto esse processo é finalizado. Não há prazo divulgado para que isso aconteça.

Marybel foi encontrada com uma fratura exposta na perna e ferimentos na região do tórax. A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é de que ela perdeu o controle do equipamento no momento em que uma rajada de vento que teria arremessado a francesa.

Veja também Segurança Turista francesa morre ao praticar kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia

A reportagem também procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para um detalhamento sobre o caso, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

Local do acidente tem baixo nível d'água

Marybel sofreu o acidente e morreu na Lagoa do Caíupe, na Caucaia, onde as práticas esportivas foram suspensas por profissionais que atuam na região.

"A lagoa sofreu um rompimento no sangrador devido à grande quantidade de água da chuva. Hoje existe uma grande abertura para o mar fazendo com que toda a água vinda da lagoa principal saia", contextualiza Ícaro Cavalcante, instrutor de kitesurf.

Essa situação aconteceu há 2 meses e, desde então, os educadores pedem uma intervenção pública e tentam fechar a abertura com sacos de areia.

"Com a lagoa seca, a lamina de água fica muito pequena e facilita com que a prancha trave na areia e o praticante leve um tombo", pontua. "Iniciantes jamais devem velejar em lagoas com água abaixo da cintura. Aumenta também a faixa de areia onde podem cair e se machucar", acrescenta.