Turista francesa morre ao praticar kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia

Uma turista francesa de 30 de anos morreu enquanto praticava kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, no início da tarde desta quinta-feira (16). A vítima foi encontrada com uma fratura exposta na perna, já desacordada. A mulher foi identificada como Marybel Le Pape.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das suspeitas é de que ela perdeu o controle do equipamento. Ainda segundo a corporação, houve uma rajada de ventos, na qual a mulher teria sido arremessada. De acordo com os socorristas do local, ela também possuía ferimentos na região do tórax.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) também foram acionadas e compareceram ao local da ocorrência que está em andamento.

De acordo com dados da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), 400 mil turistas vieram ao Estado para a prática de esportes ou aventura, em 2022.