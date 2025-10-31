Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Praia da Baleia em Itapipoca

Ceará

Kitesurfista que velejava de Trairi à Praia da Baleia morre ao bater cabeça contra pedra

Tiago Gurgel chegou a ser atendido pelo Samu, mas morreu ainda na praia

Luana Severo e Carol Melo 15 de Julho de 2025

Jogada

Sol Sertões Kitesurf abre inscrições para 5ª Edição

Competição acontecerá em outubro e as inscrições já estão abertas

Redação 07 de Março de 2025

Jogada

Sertões Kitesurf 2024 começa nesta quarta-feira no litoral cearense; veja detalhes

Esta quarta-feira marca a largada para a 4ª edição do maior rally de kite do mundo

Redação 23 de Outubro de 2024
Marybel LePape

Segurança

Turista francesa morre ao praticar kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia

Marybel Le Pape tinha 30 anos e teria perdido controle do equipamento

Beatriz Irineu 16 de Maio de 2024
Carlos Mario Bebê

Jogada

Cearense Mario Bebê é pentacampeão mundial de Kitesurf

Através de suas redes sociais, o kitesurfista, comemorou a conquista e falou sobre as dificuldades que teve que enfrentar para conquistar o título

Redação 11 de Dezembro de 2023

Jogada

Projeto social oferece aulas de kitesurf gratuitas para jovens na Praia do Preá; veja detalhes

Uma nova turma será aberta e vai atender 25 alunos da escola Raimunda Silveira

Redação 22 de Novembro de 2023
Imagem mostra kitesurfistas

Jogada

Kite for the Ocean vai retirar 44 toneladas de lixo do oceano após bater recorde mundial pela 3ª vez

Evento ocorreu neste domingo (24)

Redação 25 de Setembro de 2023
Paulo Henrique velejador

Jogada

Velejador de nove anos é uma das atrações do "Kite for The Ocean"

Evento busca bater o próprio recorde mundial e traz ação sustentável

Redação 04 de Setembro de 2023
kite

Jogada

Kite for the Ocean busca quebrar recorde mundial de kitesurf; veja detalhes

O evento está com inscrições abertas e os primeiros velejos já acontecem a partir desta sexta-feira (25)

Redação 24 de Agosto de 2023
evento

Jogada

2ª Edição do Desafio Sertões Kitesurf no Preá acontece neste fim de semana

Evento começa neste sábado (22), a partir das 9h

Redação 21 de Julho de 2023
1 2 3