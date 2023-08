Kite for the Ocean busca quebrar recorde mundial de kitesurf; veja detalhes

O Kite for the Ocean - k4to, novo projeto do movimento Winds For Future, está com inscrições abertas para o novo recorde mundial que entrará para o Guinness World Record em 2023. Neste ano, o objetivo é juntar kitesurfistas de qualquer lugar do mundo para, juntos, velejarem 44 mil quilômetros, o equivalente a uma volta na terra, em prol do oceano. Os velejos serão contabilizados durante 30 dias, entre os dias 25 de agosto a 24 de setembro.

A iniciativa também prevê que, a cada quilômetro velejado, o Kite for the Ocean, juntamente com empresas parceiras e responsáveis ambientalmente, irá retirar um quilo de lixo e resíduos das praias, rios e estuários do Ceará, totalizando 44 toneladas de material a serem limpos. A ação de sustentabilidade irá acontecer entre os meses de agosto de 2023 e maio de 2024.

Legenda: Velejos serão contabilizados durante um mês inteiro. Foto: Divulgação

Rômulo Alexandre Soares, co-fundador do Winds For Future, explica que o intuito do recorde deste ano é fazer um movimento de alcance global a partir do Ceará.

"Só existe um oceano, global e diverso. Não existe planeta B, só existe esse que vivemos, e nós temos que cuidar dele. Estamos transformando o recorde em uma ação do Ceará para o mundo, em que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode participar. Ano passado tivemos 34 nacionalidades que vieram até o Cumbuco e bateram um recorde. Este ano queremos que um propósito alcance outras praias no Ceará e outros países", comentou.

Inscrições e primeiro velejo

Para participar do movimento global e quebrar mais um recorde mundial, basta entrar no site kitefortheocean.com e fazer a inscrição, que pode ser totalmente gratuita, ou paga, em que o participante receberá um kit com lycra oficial, pulseira, copo eco, certificado Guinness World Records, bolsa estanque, capa de celular à prova d`água, e ainda um voucher para uma t-shirt na Maresia. As inscrições e o velejo de kitesurf podem ser feitos em qualquer lugar do mundo para contabilizar quilômetros em troca de quilos de lixo retirados do oceano, praias e estuários.

“O registro dos kms percorridos pelos kitesurfistas será feito a partir do Strava, a maior plataforma de esportes do mundo, com mais de 100 milhões de usuários”, conforme explica a cofundadora do Winds for Future, Mariana Zonari. “Abrimos um clube no Strava e todos os atletas participantes do clube que velejarem e lançarem os seus percursos no Strava, inserindo os registros de GPS, são automaticamente contabilizados para o Guinness World Record”.

O primeiro velejo oficial que irá contar para o recorde mundial acontecerá na próxima sexta-feira, na Praia do Cumbuco, e será feito por velejadores do Cumbuco, a partir das 13h00 horas.

Evento K4tO e Kiteparade

Os últimos dias para somar quilômetros para o recorde mundial serão entre os dias 21 e 24 de setembro, onde acontecerá o Kite for the Ocean Festival, na praça da Vila do Cumbuco. O evento contará com palestras, seminários, desfiles, gastronomia, rodas de conversas, dentre outras programações que abordam temas ligados a sustentabilidade, cidades costeiras, criativas e inteligentes. Oceano, vento e mudanças climáticas.

"Vamos ter pessoas e empresas que dedicam suas vidas para tornar o mundo melhor, juntas, no Cumbuco, a capital mundial dos ventos, um local de muita simbologia para o cuidado com nosso planeta. Queremos que as pessoas venham para cá, pratiquem o esporte, mas acima de tudo, saiam pessoas mais conscientes para com o planeta. Por isso, vamos oferecer toda essa jornada de conhecimento, totalmente gratuito", explicou Igor Juaçaba, também cofundador do Winds For Future.

No último dia do evento, 24 de setembro, ocorrerá a tradicional kiteparade, promovendo "o céu mais colorido do mundo", com pipas de kitesurf, na Praia do Cumbuco. O dia será dedicado a velejos para contar quilômetros e alcançar a marca de 44 mil, chegando ao recorde mundial.

Recorde anterior e placa no Cumbuco

O movimento Winds For Future já detém o recorde mundial de maior desfile de kitesurf, com kitesurfistas velejando ao mesmo tempo, no mesmo local. Em 2019, 596 pipas estiveram colorindo o mar da Praia do Cumbuco. Já em 2022, atual Guinness World Record, 884 pessoas, de 6 a 83 anos, de 34 nacionalidades diferentes, desfilaram também na Praia do Cumbuco, estabelecendo o recorde.

Para o recorde de 2022, foi inaugurada uma placa de quase três metros de altura na praça da vila do Cumbuco, eternizando o nome de todos que estiveram presentes e participaram do momento.