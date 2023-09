Kite for the Ocean vai retirar 44 toneladas de lixo do oceano após bater recorde mundial pela 3ª vez

A praia do Cumbuco, em Caucaia, foi palco de mais um recorde mundial. Casa do kitesurf, o local recebeu o Kiteparade 2023, realizado pelo Kite for the Ocean, do movimento Winds for Future. O movimento convidou velejadores do mundo inteiro a entrar na água com suas pipas de kite, em qualquer parte do planeta, em prol do oceano. Com isso, alcançou a marca de 44 mil quilômetros velejados (uma volta na terra), durante um mês. Assim, 44 toneladas de lixo serão retiradas do oceano. O Guinness World Record oficializou o recorde na cerimônia de encerramento do evento, neste domingo (24).

A marca expressiva foi atingida com uma semana de antecedência. Mas o objetivo é maior que o recorde. Ao todo, foram 77 mil km velejados por mais de 600 pessoas em 30 países diferentes. Para cada quilômetro velejado, um quilo de lixo será retirado do oceano e de ambientes costeiros até maio de 2024.

"Em 2019 e 2022 nós trouxemos o mundo para o Cumbuco, esse ano nós levamos o Cumbuco para o mundo. O planeta se engajou nessa causa e o poder do coletivo venceu, somos novamente recordistas. Quem entrou na água nesse último mês em prol da causa ajudou a tornar o mundo melhor", disse Mariana Zonaria, co-fundadora do Winds For Future e diretora da Kiteparade.

“É com muita alegria que Caucaia entra, pela terceira vez no Guinness. Feliz também por ver toda a comunidade, a nossa vila de pescador integrada e participando deste momento tão importante. Nós somos a verdadeira meca do kitesurf. Por isso, é um orgulho receber e apresentar a nossa cidade para turistas do mundo inteiro. Por isso, temos investido ações de fomento ao turismo, principalmente, o sustentável que é responsável pela geração de emprego e renda de milhares de caucaienses.”, disse o prefeito de Caucaia, Vitor Valim.

Durante o evento, cinco pessoas que fazem parte da história do Cumbuco foram homenageadas. São elas: Carlos Mário "Bebê" e Estefânia Rosa, kitesurfistas campeões mundiais e brasileiros; Capitão Bosco Dias, criador da vila do Cumbuco; Ari Silva, presidente da colônia de pescadores do Cumbuco; e Leandro Araújo, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac).

Legenda: Kite for the Ocean 2023 ocorreu na praia do Cumbuco, em Caucaia. Foto: Eduardo Abreu/Kite for the Ocean