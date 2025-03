Sol Sertões Kitesurf abre inscrições para 5ª Edição

Largada em Fortim e chegada na Praia do Preá, em Cruz. Um dos principais ralis da modalidade no mundo, o Sol Sertões Kitesurf repete em sua quinta edição, as cidades que abriram e fecharam o desafio no ano passado. As inscrições para a 5ª Edição, que será de 23 a 26 de outubro, já estão abertas.

As inscrições para o Sol Sertões Kitesurf 2025 podem ser feitas no https://www.ticketsports.com.br/e/sol-sertes-kitesurf-2025-70602.

Roteiro 100% Ceará

O que é sinônimo, mais uma vez, de um roteiro 100% Ceará, valorizando o estado que é palco privilegiado para a prática do esporte, com ventos constantes e intensos na temporada de velejo, além de uma completa estrutura turística.

Legenda: Praia do Preá, em Cruz (CE), é mais uma vez escolhida como destino de chegada do Sol Sertões Kitesurf Foto: Thiago Diz / Heusi Action

Mais uma vez o ponto inicial da disputa, com realização do Instituto Sertões, será a Costa Leste cearense - Fortim está a 135 quilômetros da capital, Fortaleza, e se consolida a cada ano como local de destaque para praticar o kitesurf.

"Definir os locais de largada e chegada do Sol Sertões Kitesurf foi uma missão bastante simples considerando a experiência de 2024. Os atletas abraçaram a proposta de levar o início do rally para a Costa Leste. O Preá, por sua vez, é sinônimo do esporte, com todas as melhores condições para a sua prática, dentro e fora d'água. Somadas às cidades intermediárias, que anunciaremos em breve, ambas têm tudo para proporcionar mais uma vez uma edição de sucesso", disse Leonora Guedes, presidente do Instituto Sertões.

Considerado uma das mecas do kitesurf, com fama internacional, a Praia do Preá, na Costa Oeste do Ceará, a 245 km da capital do estado, é parte integrante do Sol Sertões Kitesurf desde a primeira edição (2021), quando também foi o ponto final do desafio, o que se repetiu no ano passado.

Se as cidades de largada e chegada do Sol Sertões Kitesurf se mantêm, novidades não vão faltar este ano. A começar por duas já anunciadas: a inclusão do evento nos calendários oficiais da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Associação Brasileira de Kitesurf (ABK) e sua validade pelo Circuito Brasileiro de Kitesurf (TT Race), além de oferecer aos vencedores o título brasileiro na modalidade Rally Cross. O roteiro e a logística também contarão com aspectos inéditos - em breve serão reveladas as cidades que completarão um percurso marcado pelas belas paisagens e perfeito para testar a habilidade e a resistência dos kitesurfistas nas diferentes categorias.