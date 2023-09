Velejador de nove anos é uma das atrações do 'Kite for The Ocean'

O Kite for The Ocean (projeto do movimento Winds For Future) já tem seus primeiros velejadores no mar, Um dos principais atletas é Paulo Henrique dos Santos, de apenas nove anos de idade. O evento, que vai até o dia 24 de setembro, busca estabelecer um novo recorde mundial a ser registrado no Guinness World Record em 2023. Os velejadores deram partida na Praia do Cumbuco, às 13 horas (horário de Brasília).

Paulo Márcio, pai e treinador de Paulo Henrique, revela: "Acompanho meu filho desde que ele tinha 2 anos, introduzindo-o no surfe e no kitesurf. É raro ver uma criança tão jovem evoluindo com tanta paixão e dedicação. Além de ser pai, sou técnico e instrutor, o que torna tudo ainda mais especial.".

O movimento Winds For Future já detém o recorde mundial de maior desfile de kitesurf, com kitesurfistas velejando ao mesmo tempo, no mesmo local. Em 2019, 596 pipas estiveram colorindo o mar da Praia do Cumbuco. Nesta edição, o francês Nicolas Bacquet fez, cronologicamente, o primeiro velejo oficial para o recorde, no mar próximo ao Canal da Mancha.

Já em 2022, atual Guinness World Record, 884 pessoas, de 6 a 83 anos, de 34 nacionalidades diferentes, desfilaram também na Praia do Cumbuco, estabelecendo o recorde.

Para o recorde de 2022, foi inaugurada uma placa de quase três metros de altura na praça da vila do Cumbuco, eternizando o nome de todos que estiveram presentes e participaram do momento.

Sobre o evento

O objetivo é juntar kitesurfistas do mundo inteiro para velejarem um total de 44 mil quilômetros, o que seria equivalente a uma volta na terra. O projeto também realiza uma ação de sustentabilidade, na busca de retirar 44 toneladas de lixo dos mares. O evento tem parceria com grupos de Kitesurf em busca do recorde. Os velejadores deram partida na Praia do Cumbuco no dia 25 de agosto, às 13 horas (horário de Brasília) e se encerra no dia 24 de setembro.