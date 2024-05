Pedro Augusto completa série de cartões amarelos e desfalca o Fortaleza na próxima rodada da Série A

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, completou a série de três cartões amarelos na Série A do Brasileirão 2024 no empate em 0 a 0 com o Corinthians, na noite deste sábado (4). O jogador terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada da competição.

Com a suspensão, Pedro Augusto será desfalque no time de Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Botafogo, marcada para o próximo domingo (12), na Arena Castelão. O confronto é válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.

Legenda: Pedro Augusto durante Fortaleza x RB Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Pedro Augusto já havia sido advertido com cartão amarelo na segunda rodada, em jogo contra o Cruzeiro, e na quarta rodada, em confronto entre Fortaleza e Red Bull Bragantino. Contra o Corinthians, ele foi punido aos 27 minutos do segundo tempo.

Juan Pablo Vojvoda tem muitas opções para substitutos, já que o Fortaleza conta com uma quantidade considerável de volantes em seu elenco. O substituto natural é Zé Welison, considerado titular da posição, mas que iniciou o jogo contra o Corinthians no banco.