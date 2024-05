João Ricardo faz nove defesas e é destaque do Fortaleza em empate com o Corinthians; veja números

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, fez nove defesas, sendo três delas consideradas defesas difíceis, e foi o grande destaque do Tricolor do Pici no empate em 0 a 0 com o Corinthians, na noite deste sábado (4), pela Série A do Brasileirão 2024.

O jogador de 35 anos já vem sendo um dos principais nomes do Fortaleza na atual temporada e fez mais uma atuação consistente neste sábado, evitando gols do Corinthians em chances claras criadas pela equipe paulista.

Legenda: Tinga durante Corinthians x Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

NÚMEROS DE JOÃO RICARDO CONTRA O CORINTHIANS

9 defesas

3 defesas difíceis

100% bolas defendidas

3 cortes

Os dados foram contabilizados e publicados pela plataforma SofaScore. João Ricardo, de 35 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2023 e já soma 75 partidas disputadas com a camisa do Leão. Em 2024, o jogador já esteve em campo em 25 oportunidades.