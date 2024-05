Felipe Surian não é mais técnico do Floresta. O Verdão da Vila decidiu pela saída do treinador neste domingo (5), um dia depois da goleada sofrida diante da Ferroviária, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Surian deixa o Verdão após 10 jogos à frente do time, sendo 3 pela Série C, com 3 derrotas. O Floresta ocupa a última colocação na "Terceirona", ainda sem pontuar em 3 rodadas. Foi derrotado pelo Botafogo/PB (3x1 no PV), Volta Redonda (2x1 no Estádio da Cidadania) e para a Ferroviária (4x1 no PV).

Segundo nota oficial do clube, a saída foi "em comum acordo com a diretoria". Os profissionais Vinicius Xavier e Bruno Araújo, também deixam suas funções no Verdão da Vila.

O Floresta agradeceu pelos serviços prestados pelo técnico e sua equipe e deseja sucesso para a sequência de suas carreiras no futebol e já trabalha com celeridade para anunciar o quanto antes um novo nome para o comando do time para o restante do Campeonato Brasileiro da Série C.

Próximo jogo

O time alviverde volta a jogar pela Série C, no dia 12, às 19 horas, contra o Remo, fora de casa, no Estádio Baenão, em Belém do Pará.