Nos últimos dez jogos, Ceará venceu apenas duas vezes o CRB; veja histórico completo

Ceará e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2024. Para o jogo que acontece no Estádio Presidente Vargas às 19 horas (horário de Brasília), o Vovô vai em busca de quebrar um retrospecto negativo contra os alagoanos. Nos últimos dez jogos, foram apenas duas vitórias alvinegras.

Os dois triunfos cearenses aconteceram em 2017 e 2020. De resto, são cinco empates e três derrotas. Os três reveses aconteceram de forma seguida e marcaram os três últimos jogos entre as duas equipes.

Os confrontos estão divididos entre Campeonato Brasileiro Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Veja os últimos dez jogos entre Ceará x CRB:

02/05/2024 - CRB 1 x 0 Ceará - Copa do Brasil

06/10/2023 - CRB 2 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro Série B

10/06/2023 - Ceará 1 x 3 CRB - Campeonato Brasileiro Série B

17/02/2023 - CRB 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

24/03/2022 - Ceará 0 x 0 CRB (3x4 nos pênaltis) - Copa do Nordeste

22/07/2020 - CRB 1 x 2 Ceará - Copa do Nordeste

26/01/2019 - CRB 0 x 0 Ceará - Copa do Nordeste

23/05/2018 - Ceará 0 x 0 CRB - Copa do Nordeste

10/05/2018 - CRB 3 x 3 Ceará - Copa do Nordeste

12/08/2017 - Ceará 1 x 0 CRB - Campeonato Brasileiro Série B

Confronto geral

Ao todo, as equipes se enfrentaram em 38 oportunidades. Nesse recorte o time cearense leva uma leve vantagem. São 14 vitórias do Ceará, 11 do CRB e 13 empates.

Jogando em casa o Vovô costuma mostrar sua força, são nove triunfos como mandante e apenas três derrotas, além de sete empates.

Como visitante são oito vitórias do CRB, cinco do Ceará e seis empates.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto