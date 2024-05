Ceará libera check-in e venda de ingressos para jogo contra CRB, pela Série B; veja valores

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (3), a venda de ingressos para o confronto da próxima segunda-feira (6), diante do CRB, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2024. Para o duelo que acontece no Estádio Presidente Vargas, às 19 horas (horário de Brasília), o alvinegro já havia disponibilizado, nesta quinta-feira (2), os check-ins para seu sócio torcedor.

As vendas acontecem nas lojas oficiais do clube e através do site: vozão tickets.com.

Confira os setores disponíveis e valores:

Setor Azul: R$50/25

R$50/25 Setor Amarelo: R$50/25

R$50/25 Setor Laranja: R$50/25

R$50/25 Setor Social: Esgotado

Situação na tabela

O time cearense ainda não venceu na competição, perdendo uma e empatando outra. Com apenas um ponto, ocupa a 13ª posição na tabela. O time de Alagoas tem os mesmo números, mas está na 15ª posição da Série B.

As equipes se enfrentaram na última quinta-feira (2), pela Copa do Brasil. O CRB levou a melhor e venceu por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase do torneio.