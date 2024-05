Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará renuncia ao cargo

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, renunciou ao cargo. O dirigente confirmou ao Diário do Nordeste que a decisão é definitiva e já comunicou ao presidente João Paulo Silva, da Diretoria Executiva, e a outros membros do CD. A carta de renúncia será entregue nesta sexta-feira (3), quando a saída será oficializada.

Em entrevista à Coluna o conselheiro alegou problemas de saúde e motivos pessoais para a renúncia do mandato, que teria duração de três anos, válido até 2026.

Com isso, o vice-presidente do Conselho, Herbert Santos, assumirá o cargo e convocará eleição para a escolha do 5º membro da mesa diretora, que atualmente tem ainda Márcio Forti (segundo vice-presidente), Castelo Camurça (secretário geral) e Joathan Machado (secretário adjunto).

A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter Deo Luis e confirmada pelo Diário do Nordeste.

José Barreto Filho foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club por aclamação na noite do dia 9 de fevereiro de 2023, permanecendo um ano e três meses no cargo.

No período, defendeu pautas como voto dos sócios-torcedores, remuneração de dirigentes e aprovação do novo estatuto do clube, que está sendo elaborado