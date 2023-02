José Barreto Filho é eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

José Barreto de Carvalho Filho é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club. Ele foi eleito por aclamação na noite desta quinta-feira (9) em Carlos de Alencar Pinto (CAP), sede do clube. Danilo Lopes e Jamilson Veras, anteriormente candidatos à presidência do conselho, não integram a chapa eleita nesta noite.

Herbet Gonçalves foi eleito o primeiro vice-presidente e Márcio Forti o segundo vice-presidente. Completam a nova mesa diretora do Conselho Deliberativo do Ceará o secretário geral Castelo Camurça e o secretário adjunto Joathan Machado. A nova diretoria terá mandato com duração de três anos, válido até 2026.

O novo presidente do conselho fez uma declaração após ser eleito. “Eu venho aqui com uma missão. Eu fui chamado. Quando o Ceará chama, é uma convocação que nenhum de nós aqui pode faltar. Vamos nos dar as mãos em prol de um bem maior, que é o nosso Ceará. O Ceará unido, é Ceará imbatível”, disse José Barreto Filho.

“O Barreto é filho de um ex-presidente do Conselho, ele é um alvinegro que está presente em todos os momentos, esteve presente em todos os momentos do Ceará Sporting Club. Ele é um nome de consenso porque ele é um cidadão alvinegro, que consegue fazer com que una as diversas tendências, diversos pensamentos do Ceará Sporting Club em torno de um clube vitorioso e de um clube que pensa somente no torcedor”, afirmou Danilo Lopes.

“De alguma forma, nós tivemos alguns momentos de dificuldades. Porém, graças a Deus, nós conseguimos o que muitos, ou a grande maioria, entendem que seja o melhor para o clube, que é a pacificação do Ceará Sporting Club através de uma chapa única, na pessoa, que tenho a honra de ser meu amigo, José Barreto de Carvalho Filho. Que ele possa ser o elo dessa união, dessa pacificação do Ceará Sporting Club, porque é isso tudo o que nós desejamos”, declarou o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão.