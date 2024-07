Surfe nas Olimpíadas 2024: Gabriel Medina vence bateria e avança às oitavas de final

Gabriel Medina, surfista brasileiro, venceu a sua bateria do surfe nas Olimpíadas 2024 na tarde deste sábado (27) e garantiu classificação para as oitavas de final da categoria masculina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A disputa do surfe nas Olimpíadas 2024 está sendo disputada em Teahuppo, no Taiti, um território ultramarino francês. Medina lidou a sua bateria do início ao fim e garantiu o primeiro lugar e a vaga no hound três do surfe masculino.

"Tive que usar a estratégia de prioridade. Consegui duas ondas boas no começo e fui controlando a bateria. O surfe também é feito disso. Fico feliz de ter passado a bateria e vamos para o próximo round", disse Medina após o resultado.

João Chianca, o Chumbinho, também conseguiu avançar em sua bateria. Após uma disputa com o marroquino Ramzi Boukhiam, o brasileiro foi superior e somou 10,07 pontos.

Já Filipinho não conseguiu vencer sua bateria. Ele marcou 7,63, e precisará disputar a repescagem no surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.