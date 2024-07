Influencer Nathaly Dias, a 'blogueirinha de baixa renda', deixa atleta constrangida na Cazé TV

A influenciadora Nathaly Dias, conhecida como 'blogueira de baixa renda', está sendo criticada após questionar a atleta Adenizia da Silvia sobre um suposto desentendimento entre jogadoras da seleção brasileira de voleibol feminino. O caso aconteceu durante a transmissão da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na última sexta-feira (26), na CazéTV.

No programa, a influencer pediu para que a Adenizia comentasse o rumor de briga entre as medalhistas olímpicas Sheilla Castro e Gabi Guimarães.

“Já que temos uma atleta de vôlei aqui, acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação que está ocorrendo dentro do time de vôlei. Porque dizem que todo ano que sai uma fofoca sapatônica, a gente ganha. Aí saiu a história da Gabi e da Sheilla. O que você sabe?”, questionou Nathaly.

“Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres”, rebateu Adenizia.

"Mas isso é alegre", rebateu a influenciadora. A jogadora continuou tentando fugir do assunto. "Eu não faço parte de fofocas", disparou. "Tá perdendo", insistiu Nathaly. "Me conta o que você sabe, que eu posso pensar [em falar]", respondeu Adenizia.

Em seguida, a influenciadora relembra o rumor envolvendo Sheilla e Gabi.

"Supostamente, a Sheilla e a Gabi tiveram um romance", iniciou Nathaly. "Não tô sabendo. Eu sou do esporte e não tô sabendo", disse a jogadora de voleibol. "É o Twitter falando", se explicou Nathally.

"Aí, Sheilla e Gabi terminaram. O porquê não sabemos", continuou.

"Fake News. Tudo o que você tá falando aí é fake news", rebateu Adenizia.

"Aí, Gabi foi viver a vida e tem uma nova namorada supostamente. Aí, uma pessoa ficou comentando negativa da Gabi, falando que a Gabi não está rendendo nada porque está saindo para beber. Só que o fake foi lá, comentou isso e logo embaixo a Sheilla, no perfil oficial, comentou alguma coisa também, como se ela não tivesse supostamente trocado de conta", relatou Nathally.

Internautas apontam que a influenciadora deixou Adenizia constrangida com o assunto. Nas redes sociais, Nathally brincou com as críticas. "Quem me conhece sabe", disse ironicamente.

