Robinson de Castro faz pronunciamento no Ceará nesta quinta-feira (9)

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, faz um pronunciamento oficial nesta quinta-feira (9), no CT de Porangabuçu. O departamento de comunicação do clube informou que o evento está marcado para 15h, com transmissão ao vivo no canal Vozão TV, do YouTube.

O mandatário deve apresentar a carta de renúncia ao cargo e explicar pontos da gestão, alvo de protestos por parte da torcida alvinegra. A decisão de saída já foi comunicada para os demais diretores da instituição, encerrando o ciclo que começou na temporada 2016.

Vale ressaltar que a data também marca a eleição do Conselho Deliberativo da instituição. Após imbróglios judiciais, o processo eleitoral está definido para iniciar às 18h, na sede alvinegra, e tem chapa única, com José Barreto Filho como o candidato à presidência.