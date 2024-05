CBF nega pedido do Ceará e jogo contra a Chapecoense não mudará de data; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do Ceará de mudança de data da partida contra a Chapecoense, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogo está mantido para o próximo domingo (26), na Arena Castelão.

O Vovô desejava que a partida fosse disputada no dia seguinte, na segunda-feira (27). Por isso, o clube enviou um pedido à CBF, mas a entidade respondeu negativamente, mantendo a data, o horário e o local previamente divulgados.

Legenda: Richardson durante Ceará x Chapecoense Foto: Kid Júnior/SVM

Três dias antes da partida contra a Chapecoense, o Ceará tem um compromisso pela Copa do Brasil. Na quinta-feira (23), o Vovô recebe o CRB na partida de volta da terceira fase da competição, partida que também será disputada na Arena Castelão.

Ceará e Chapecoense entram em campo no próximo domingo (26), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a sétima rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.