Kroos, do Real Madrid, anuncia aposentadoria após Eurocopa de 2024

O meio-campista alemão Toni Kroos, do Real Madrid, anunciou, nesta terça-feira (21), que irá se aposentar após o fim da Eurocopa de 2024. Kroos, que chegou no clube espanhol após a vencer a Copa do Mundo de 2014 com a seleção europeia, conquistou 22 títulos em 463 partidas com o time merengue, uma média de 1 título a cada 21 jogos.

O alemão, que já conquistou a UEFA Champions League em 5 oportunidades, sendo 1 com o Bayern de Munique e 4 com o Real Madrid, terá a chance de se despedir do “Los Blancos” conquistando seu sexto título da competição, na decisão contra o Borussia Dortmund, em 1º de junho.

Durante sua carreira, o meio-campista de 34 anos foi incluído três vezes na equipe FIFA FIFPRO World 11, foi eleito o Melhor Armador em 2014 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador no Mundial Sub-17 de 2007, na Coreia.

Em comunicado, o Real Madrid agradeceu o atleta e parabenizou Kroos pela brilhante carreira. Em comunicado, o presidente Florentino Pérez destacou que “Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e que o clube é e sempre será sua casa”.