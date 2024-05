Investigação aponta que sequestro de Anic, advogada desaparecida no RJ, foi planejado por amante

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontou Lourival Correa Netto Fadiga — preso, denunciado e réu por extorsão mediante sequestro no desaparecimento de Anic de Almeida Peixoto Herdy — como amante que a atraiu para um encontro no dia em que ela foi vista pela última vez. Um novo inquérito foi aberto na 105ª DP (Petrópolis) para tentar localizar Anic. As informações foram divulgadas pela TV Globo, nesta segunda-feira (20).

“Ou ela está desaparecida, ou efetivamente foi assassinada. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas eu acredito que por conta dessa ambição e dessa impunidade, Anic possa ter perdido a vida”, ressaltou a delegada Cristiana Onorato Miguel.

Anic de Almeida Peixoto Herdy desapareceu em 29 de fevereiro deste ano. Nas últimas imagens registradas, às 11h08 daquele dia, ela chega em um carro preto ao estacionamento de um shopping em Petrópolis, no Rio, e, vinte minutos depois, aparece na praça de alimentação do estabelecimento, falando ao celular. Depois, segue por um corredor, a caminho da saída do shopping, e, do lado de fora, passa por uma calçada e atravessa a rua. Daí em diante, nunca mais foi vista

A polícia diz ainda que ele se apresentava como policial federal para conseguir a confiança na família.

O affair

O relacionamento amoroso entre Lourival e Anic consta da denúncia do MPRJ, aceita pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis. Com isso, Lourival, os dois filhos e outra amante dele se tornaram réus no caso.

Conforme documento obtido pela TV Globo, o MPRJ descreve que Lourival é “detentor de uma personalidade galanteadora, possuía relacionamento amoroso com várias mulheres, dentre elas a vítima Anic”. Ainda conforme os promotores, ele usou o affair com Anic como pretexto para atraí-la até um encontro na Rua Teresa no dia 29 de fevereiro, “quando, então, a sequestrou e passou a exigir do marido o preço do resgate”.

O carro de Lourival foi filmado circulando na mesma região minutos depois de Anic ser vista pela última vez, a pé, em uma calçada.

Suspeito tinha várias amantes

Conforme o MPRJ, Lourival mantinha relacionamento simultâneo com várias mulheres, dentre elas a vítima Anic e Rebecca — ré no caso.

“A casa de Rebecca, era, portanto, frequentada assiduamente por Lourival, sendo certo, inclusive, que era para lá que ele estava indo, quando veio de Foz do Iguaçu e foi preso temporariamente”, lembra a denúncia.

O advogado da família de Anic nega a relação amorosa entre os dois e diz que a vítima não conseguiria ficar longe dos filhos.