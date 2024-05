Santa Catarina chega a dez cidades em emergência e 622 desabrigados devido às chuvas

Com o decreto de mais três municípios, Santa Catarina chegou ao total de dez cidades em situação de emergência por conta das chuvas, nesta segunda-feira (20). Os acumulados de precipitações ultrapassaram a casa dos 230 mm no fim de semana, um volume 100 mm acima da média esperada para todo o mês de maio, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Os altos volumes causaram estragos em 24 cidades. O estado registra ainda 82 desalojados e 622 desabrigados. O maior número está no município de Rio do Sul, que contabilizou 431 pessoas fora de casa.

Confira a lista de municípios catarinenses em situação de emergência:

Araranguá

Balneário Gaivota

Botuverá

Jacinto Machado

Maracajá

Rio do Sul

Rio do Oeste

Sombrio

São João do Sul

Passo de Torres

Conforme a Defesa Civil, a terça-feira (21) deve ser de pancadas de chuva por alguns momentos nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, principalmente no Grande Oeste, devido ao início do processo de formação de uma nova frente fria no estado vizinho. Essa situação deve permanecer até o final da quarta-feira (22).

Na quinta-feira (23), a condição de tempo começa a mudar com a aproximação e atuação de uma frente fria que provoca pancadas de chuva e temporais isolados. O início do processo deve ocorrer na divisa com o RS a partir da tarde, avançando para as demais áreas do estado entre a noite da quinta e ao longo da sexta-feira (24).