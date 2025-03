Anitta vive romance com empresário há cerca de um mês, diz site

A cantora Anitta foi vista em clima de romance com o empresário Ian Bortolanza pela primeira vez publicamente durante o Carnaval do Rio de Janeiro. No entanto, segundo o Extra, os dois vivem um affair há cerca de um mês.

Conforme o jornal, eles se conheceram através das redes sociais. A abordagem inicial foi dela, apesar de os dois não se seguirem no Instagram. O empresário de 33 anos e a artista se conheceram pessoalmente logo depois.

Pessoas próximas a Anitta descreveram Ian como um “rapaz gentil, discreto e muito prestativo”. Ele acompanhou a cantora em três apresentações dos Ensaios da Anitta durante o Pré-Carnaval, praticamente sem ser notado nos bastidores "de tão na dele que é", característica que mais atraiu Anitta.

Ian mora em Florianópolis e é sócio de duas empresas na área esportiva. Antes, trabalhou como vendedor da empresa dos pais, uma distribuidora de produtos médicos, na capital catarinense.

Anitta estava solteira desde janeiro, quando terminou o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza.

