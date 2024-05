Lucero, Erick Pulga e Pikachu estão entre artilheiros do Brasil em 2024; veja lista

A lista de principais artilheiros do futebol brasileiro em 2024 possui destaques de Ceará e Fortaleza. Os atacantes Erick Pulga, do Vovô, e Yago Pikachu e Lucero, do Leão, estão em um seleto grupo de maiores goleadores da atual temporada. O Diário do Nordeste mostra o Top-10 deste ranking.

Do trio, o argentino Lucero é o líder, com 12 gols marcados. Pikachu e Pulga surgem com 10, cada. Os atletas são fundamentais nas equipes e se apresentam como protagonistas do futebol cearense.

O topo da lista nacional é ocupado por Pedro, do Flamengo, com 17. O curioso: com passagens recentes pelo Estado, nomes como Nicolas, Gustavo Coutinho, Robson e Júnior Santos também aparecem no ranking.

Principais artilheiros do futebol brasileiro em 2024

17 gols: Pedro (Flamengo)

16 gols: Mastriani (Athletico-PR) e Anselmo Ramon (CRB)

15 gols: Júnior Santos (Botafogo)

14 gols: Paulo Baya (Goiás) e Nicolas (Paysandu)

13 gols: Gustavo Coutinho (Sport), Luiz Fernando (Atlético-GO) e Isidro Pitta (Cuiabá), Jonathas (Athletic)

12 gols: Lucero (Fortaleza) e Paulinho (Santa Cruz-RN)

e Paulinho (Santa Cruz-RN) 11 gols: Robson (Coritiba), Bruno Baio (Sampaio Corrêa), Flaco Lópes (Palmeiras), Joãozinho (Botafogo-PB), Felipe Pará (River-PI), Yuri Alberto (Corinthians), Romarinho (Manauara), Ibson Melo (CSE), Gustavo Schutz (Itabaiana)

10 gols: Yago Pikachu (Fortaleza), Erick Pulga (Ceará), Pablo (Athletico-PR), Rafael Ibiapino (Manaus), Ronald Camarão (Maranhão), Dellatorre (Mirassol)