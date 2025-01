Rick é vendido ao Talleres-ARG e pode render receita ao Ceará

Revelado na base do Ceará, o atacante Rick é o novo reforço do Talleres, da Argentina. A informação do acerto foi confirmada pelo jornalista argentino César Luis Merlo. Rick deixará o Ludogorets, da Bulgária, e assinará com o Talleres por quatro temporadas.

Os valores do negócio não foram divulgados, mas o Ceará terá direito a um percentual da venda. Como clube formador de Rick, o Vovô tem direito a uma porcentagem por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, que deve ser entre 2% e 3%.

Legenda: O atacante Rick em jogo do Ceará contra a Chapecoense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Rick tinha contrato com o Ludogorets até o final de junho de 2027, mas aceitou a proposta de defender o Talleres, da Argentina, que disputará a Libertadores na temporada 2025. Ele retorna ao futebol sul-americano após quatro temporadas na Europa.

Natural de São Luís, no Maranhão, Rick estreou no time profissional do Ceará em 2018 e ganhou espaço com o avanço das campanhas. Em 2022, sua última temporada pelo Vovô, somou 41 jogos disputados e sete gols marcados. Ele foi vendido pelo clube ao Ludogorets em dezembro de 2021, por R$ 4,8 milhões.