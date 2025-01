Santa Cruz fecha acordo de R$ 1 bilhão por SAF e sonha em retornar à elite nacional

O Santa Cruz assinou uma proposta vinculante para a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), na segunda-feira, para os empresários mineiros Marcio Cadar e Vinicius Diniz. O plano assinado pelo presidente Bruno Rodrigues prevê um investimento de R$ 1 bilhão nos próximos 15 anos.



Para o acordo entrar em vigor, será necessário trocar as minutas do contrato e levar a proposta para deliberação no Conselho e na Assembleia Geral de sócios da agremiação do Recife, mas as duas partes já terão de pagar multa por quebra de contrato em caso de desistência.



O investimento prevê a modernização do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, do centro de treinamentos e o pagamento integral das dívidas, além da formação de equipes competitivas para ascender às principais divisões do Campeonato Brasileiro.

Legenda: O Santa tem como seu principal patrimônio, o estádio Arruda Foto: Divulgação / Santa Cruz



Recentemente, o clube pernambucano atravessou uma das piores crises em seus quase 111 anos de história. Ausente da elite do Brasileiro desde 2016, o time coral ficou sem calendário nacional no ano passado e passou quase dez meses parado. Neste ano, além do Campeonato Pernambucano, a equipe disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.



"Assinamos a proposta vinculante da SAF, o principal objetivo da nossa gestão, que nós entendemos ser a solução para o clube", afirmou o presidente Bruno Rodrigues em suas redes sociais. "Esse valor vai soerguer o clube e trazer de volta o Santa Cruz ao patamar que ele nunca devia ter saído. Estou muito feliz em dar essa notícia à nossa imensa torcida."



Torcedores do Santa Cruz se reuniram no Arruda para comemorar o novo acordo, que tem como objetivo levar a equipe de volta à elite do futebol brasileiro.

Hoje, mais cedo, na frente da sede. A Mais Apaixonada e mais maluca do Brasil. 😂❤️🐍 pic.twitter.com/1qz6NwnBey — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 14, 2025

"Quero agradecer muito o carinho recebido nos últimos dias. Vamos entrar em um momento agora de muito trabalho nesses próximos meses para que a gente consiga efetivamente tocar a SAF", comentou Vinicius Diniz, que geriu a SAF do Athletic até outubro passado e ajudou o clube a alcançar a primeira divisão do Campeonato Mineiro e a Série B do Brasileiro. "Iniciamos uma nova etapa e, com a ajuda de todos, vamos reerguer essa camisa e esse enorme time do Brasil."