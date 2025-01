Pio destaca preparação do Tirol para estreia no Cearense: 'estamos confiantes'

O Tirol segue a preparação para a grande estreia no Campeonato Cearense. A equipe estreante na primeira divisão do futebol estadual tem entre os nomes o experiente Pio. O volante é um dos líderes do elenco. Ele destaca o trabalho de pré-temporada sob comando do técnico Fabiano Soares para o estadual.

“A nossa expectativa é das melhores. Estamos nos preparando bem desde dezembro e ajustando os últimos detalhes nesses dias de janeiro. Enfrentar o Ceará logo na estreia será desafiador, mas estamos confiantes no nosso potencial”, destacou o jogador de 36 anos.

“Tivemos mais tempo para trabalhar, e isso nos dá uma vantagem. Somos o caçula da competição, mas estamos motivados e cientes da importância dessa estreia. Queremos mostrar a força do nosso grupo e buscar os objetivos traçados pelo clube”, completou.

O Tirol vai estrear no Campeonato Cearense neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília). A equipe vai enfrentar o Vovô no Estádio Presidente Vargas. Confira a tabela do Campeonato Cearense.