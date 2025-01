Estudante do CE acerta todas as questões e garante nota máxima em Matemática no Enem 2024

Na manhã da última segunda-feira (13), o estudante cearense Levi Leite Schettini, de 18 anos, abriu o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para acessar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Embora já soubesse que tinha acertado todas as questões do gabarito de Matemática, não deixou de se espantar com a nota máxima do Brasil na área.

A tela exibia a pontuação de 961,9, alcançada após Levi marcar a opção correta nas 45 questões da prova. O resultado também foi superior à nota máxima de 958,6 registrada no Enem 2023. Nacionalmente, a média em Matemática ficou em 529, seis pontos abaixo do que no ano anterior.

“Eu sempre gostei de desafios, então desde mais novo tentava fazer questões mais difíceis, mais complicadas, e ter maior afinidade com a matéria”, contou ele em entrevista ao Diário do Nordeste.

Durante a trajetória escolar, Levi, natural de Fortaleza e estudante do Colégio Ari de Sá, que utiliza o sistema SAS Educação, chegou a participar de Olimpíadas de Matemática e, pela dedicação em entender os números, tornou-se uma referência. “Os amigos sempre mandam questões e pedem uma ajudinha”, brinca.

Com a nota, que deve alavancar sua média geral, o estudante quer se candidatar a uma vaga no Curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), seu maior objetivo: não há nem segunda opção.

“Vamos ver se vai dar. Vou perseguir essa primeira opção, mesmo que seja entrando no segundo semestre ou encarando mais um ano de cursinho”, afirma.

Veja também Ceará Ceará está entre os 10 estados com nota mil na redação do Enem; veja locais Ceará Enem 2024: Brasil melhora em Linguagens e Redação, mas cai em Matemática e Humanas

Dicas de estudo

Para se dar bem em Matemática, Levi diz que não existe muito segredo. Abaixo, estão algumas recomendações dele:

Prestar atenção na aula: “é o principal e não tem como fugir”

Escutar o professor: “ele é capacitado, com mestrado ou até doutorado, e está lá dando o que precisa ser dado”

Realizar (muitos) exercícios: “matemática é prática”

Não acumular dúvidas: “em matemática, o conteúdo anterior é importante para o próximo”.

Em resumo, a dica dele é “fazer o básico bem feito”, mas sem esquecer de dar importância ao lazer e aos momentos de descanso.

“Até a questão do exercício físico é importante. Tem que ter um destaque no ano pré-vestibular, mas não dá para viver só para estudar”, ressalta.

Inscrições no Sisu

Porta de entrada para as principais universidades públicas do País, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 abre o período de inscrições na próxima sexta-feira, 17 de janeiro. O prazo segue até o dia 21 do mesmo mês.

As candidaturas são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 26 de janeiro, no mesmo endereço virtual.

Para participar do processo seletivo, o interessado precisa possuir Ensino Médio completo, ter participado da edição 2024 do Enem e não ter zerado a prova de Redação.