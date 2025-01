Fortaleza acerta contratação de zagueiro Gastón Ávila, do Ajax

O Fortaleza fechou a contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila, do Ajax-HOL. A equipe acertou um empréstimo de um ano, com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal holandês De Telegraaf e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 23 anos, o defensor é tido como muito promissor e tem alto valor de mercado. Em 2023, o Ajax-HOL desembolsou € 12 milhões (aproximadamente R$ 70 milhões na época) para a contração junto ao Royal Antwerp-BEL, em contrato até 2028. O atleta foi revelado pelo Boca Juniors-ARG e passou também pelo Rosário Central-ARG.

Apesar do status do reforço, o clube cearense conseguiu um empréstimo sem custos, com o Ajax-HOL pagando parte do salário do defensor. Com a conclusão da operação, a expectativa é de que Ávila chegue aos Estados Unidos nos próximos dias para se apresentar ao elenco tricolor que realiza pré-temporada no exterior.

Assim, o Leão chega ao 5º reforço para a temporada de 2025. Os demais foram: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante argentino Pol Fernández e o atacante colombiano Dylan Borrero.

Opções de defesa

No momento, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda apresenta quatro zagueiros no Fortaleza: os argentinos Brítez e Cardona, o brasileiro Titi e o chileno Kuscevic - que teve processo de compra concluído com o Coritiba. Além disso, tem interesse em David Luiz, livre no mercado, e integrou o jovem Gustavo Mancha, das categorias de base.

Próximo nome a ser anunciado, Gastón tem apenas um contraponto: a parte física. Em janeiro de 2024, o defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou ausente da temporada, retornando nos últimos dias. Ao todo, fez oito jogos desde a chegada ao Ajax-HOL, que é especialista em scout e busca de jovens promissores.