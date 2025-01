Fortaleza celebra aniversário de Vojvoda junto a jogadores, funcionários e família do técnico; veja vídeo

Aniversariante desta segunda-feira (13), o técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou do Fortaleza um bolo para celebrar os 50 anos. Jogadores, funcionários e a família do profissional se reuniram para celebrar a data nos Estados Unidos. A equipe está em solo americano para a pré-temporada no país, onde vai disputar a Orlando Cup.

"Primeiramente, eu quero agradecer a todos os jogadores. Me faz muito feliz estar com a minha família aqui. Não sei quantas vezes, mas foram poucas que eu estive com a minha família no meu aniversário. Nada mais, vamos apenas fazer um grande ano", afirmou o treinador.

Alex Santiago, diretor do Tricolor, agradeceu ao argentino por seguir mais um ano no clube.

"Falar do orgulho de comemorar mais um ano da sua vida. Você é um presente de Deus na história do Fortaleza. Ter a cada ano a convivência com você é um privilégio para nós. Você não só fala, dá exemplo. Em nome do clube, gostaria de agradecer por tudo", ressaltou.

O Fortaleza enfrenta o Miami FC em jogo treino nesta quarta-feira (15). O duelo será no Resort Sandpipper. A equipe ainda realiza dois amistosos contra Miami United e Chicago Fire.