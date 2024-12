Fortaleza anuncia lateral-esquerdo Diogo Barbosa

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Fluminense. O atleta de 32 anos assina contrato em definitivo até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. O jogador estava livre no mercado após encerrar vínculo com o time carioca, onde foi titular na reta final da Série A do Brasileiro.

Com a carreira vitoriosa, incluindo títulos do Brasileirão, Copa do Brasil (2x), Recopa Sul-Americana e Libertadores, defendeu o Fluminense nos dois últimos anos. Em 2024, somou 41 partidas e uma assistência, despertando inclusive o interesse da equipe em uma renovação.

"Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos". Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Na carreira, Diogo Barbosa acumula passagens por equipes como Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Coritiba. As características buscadas por Vojvoda para a posição, além da experiência em competições de alto nível foram os principais motivos para a contratação.

Com a chegada, a tendência é que o clube faça uma reformulação nas opções da lateral-esquerda. De origem, além de Diogo, o Fortaleza conta com Bruno Pacheco e Felipe Jonatan. Nos últimos jogos, no entanto, nenhuma das peças foi titular: a vaga ficou com o argentino Eros Mancuso, anunciado como um reforço para a lateral-direita em 2024. Logo, a tendência é que um dos atletas desse setor seja negociado no mercado.

Além de Diogo, o Fortaleza também fechou com o goleiro Brenno e o volante Pol Fernández para 2025. No calendário, o time disputa o Campeonato Cearense, a Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Libertadores.

FICHA TÉCNICA