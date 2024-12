A caminho do Fortaleza, Pol Fernández se despede do Boca Juniors: 'sentirei falta, mas vou sempre torcer'

Pol Fernández se despediu do Boca Juniors em publicação numa rede social neste domingo (15). Primeiro reforço do Fortaleza para 2025, o meia de 33 anos encerrou a terceira passagem pelo Xeneize e vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez. Em relato emocionante, o jogador relembra o começo da carreira e o crescimento vestindo a camisa do time.

O jogador fez o último jogo com a camisa do Boca neste sábado, quando a equipe enfrentou o Independiente, pelo Campeonato Argentino. Numa rede social, ele se despediu do time numa publicação com fotos ao lado dos filhos, no La Bombonera, mítico estádio do futebol sul-americano, casa da equipe.

"Cheguei como um menino que trazia uma sacola com roupas, uma mochila com esperança e muitos sonhos. Apenas cenários lindos passavam pela minha cabeça e eu queria torná-los realidade. Este clube me deu todas as ferramentas possíveis para poder cumprir meus objetivos e desejos, comecei aos poucos até me tornar o que queria ser", escreveu o jogador.

"Passei por momentos em que tive que superar e continuar, mas eles me fortaleceram e cada vez que conquistei algo difícil senti uma enorme satisfação. Até que um dia chegou o momento esportivo mais lindo que já vivi... Estrear no clube que tanto sonhei e poder realizar o sonho daquele menino que jogava bola com os amigos por diversão e acima de tudo para compartilhar nossa paixão! Aproveitei muito cada momento do clube, cada canto, cada pessoa... Saio com a tranquilidade de ter deixado tudo. Sentirei falta, mas vou sempre torcer fortemente para que o BOCA vá bem! Obrigado", completou o meia.

Formado na base do Boca Juniors, Pol fez a maior parte da carreira no futebol argentino. Além do Xeneize, defendeu Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing. Ele também teve duas passagens pelo Cruz Azul, do México.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor, confirmou a contratação do argentino que estava no Boca desde 2022 e decidiu não renovar contrato com o clube. Em 2024 ele atuou em 45 jogos e fez um gol.