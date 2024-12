Em jogo disputado, Fortaleza BC é derrotado pelo Pinheiros no NBB

O Fortaleza BC enfrentou o Pinheiros e sofreu mais uma derrota no Novo Basquete Brasil (NBB). As equipes se enfrentaram neste sábado (14), no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo. O Carcalaion perdeu para o time paulista por 76 a 74, com duelo decidido nos últimos segundos do confronto.

Sloan foi o cestinha da partida com 18 pontos. Pelo Fortaleza, Renan fez 14 e pegou oito rebotes. Com o resultado, a equipe cearense caiu para 18º lugar, último da tabela. Já os donos da casa ficaram na oitava colocação.

O Carcalaion volta a jogar na quinta-feira (19), quando enfrenta a Unifacisa fora de casa. O duelo será às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada da competição.