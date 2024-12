Adriano Imperador marca 2 gols em sua despedida do futebol em jogo festivo no Maracanã

O atacante Adriano Imperador, se despediu oficialmente do futebol neste domingo (15), aos 42 anos. Ele reuniu craques do futebol mundial em jogo festivo no Maracanã para 21 mil pessoas, com o Flamengo Legends vencendo os Amigos da Itália por 4 a 3, em partida que Adriano marcou 2 gols, sendo o último, de pênalti, o da vitória do Flamengo.

Legenda: Jogadores dos dois times ovacionam Adriano após a partida Foto: Paula Reis / CRF

Flamengo Legends (4): Júlio César, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Juan, Athirson, Júnior, Diego Ribas, Petkovic, Romário, Adriano Imperador e Vagner Love. Depois: Toró, Djalminha, Hugo, Zé Roberto, Reinaldo, Emerson Sheik, Edílson, Aloísio Chulapa. Técnico: Zico

Amigos da Itália (3): Dida; Córdoba, Burdisso, Gamarra, Aldair, David Pizarro, Zé Elias, Hernanes, Fábio Junior, César e Materazzi. Depois: Adriano, Adrianinho, Gilberto, Thiago, Fábio Simplício, Ibson. Técnico: Zinho

Gols: Adrianinho, 2'/2ºT (0-1); Athirson, 15'/2ºT (1-1); Romário, 20'/2ºT (2-1); Adriano Imperador, 25'/2ºT (2-2); Rui, 38'/2ºT (2-3); Edilson, 39'/2ºT (3-3); Adriano Imperador, 41'/2ºT (4-3);

"Eu sou uma pessoa muito emotiva. Deus me proporcionou isos tudo. Não é o Imperador, é o Didico. Depois de tanto tempo rever meus amigos assim. Eles sabem meu jeito. Eu estou tremendo, porque a ficha ainda não caiu. Minha família está aqui", disse Adriano Imperador.

Agora aposentado do futebol Adriano ão disputa uma partida oficial desde o dia 14 de maio de 2016, quando defendeu o Miami United diante do Las Vegas City.

Carreira do Imperador

Revelado no Flamengo, o ex-atacante se tornou ídolo também da Inter de Milão, onde inclusive ganhou o apelido de Imperador. Também defendeu Fiorentina, Parma, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.

Pela Seleção Brasileira, Adriano disputou a Copa do Mundo de 2006, marcando dois gols em quatro jogos. Suas seu auge foi nas conquistas da Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005, quando foi o principal nome da equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira.