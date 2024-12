José Rolim Machado é eleito o novo presidente do Fortaleza; veja perfil e detalhes

O Fortaleza elegeu neste sábado (14) José Rolim Machado como novo presidente para o triênio 2025-2027, após votação na sede do clube. Cláudio Maurício Muniz Rodrigues será o primeiro vice-presidente e Maurício Braga de Oliveira o segundo vice-presidente.

Ele assume o cargo ocupado anteriormente por Alex Santiago, até então presidente do Fortaleza. A partir de agora, Alex passará a se dedicar ao departamento de futebol do clube e também ao projeto do Fortaleza no futsal.

Rolim Machado é empresário do ramo de execução de estruturas de concreto. Tem grande envolvimento interno no Fortaleza, tendo atuado no Conselho Deliberativo, além de já ter sido vice-presidente do clube e assessor da presidência.

O novo presidente do Fortaleza estava atuando atualmente como membro do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, já tendo sido inclusive o presidente deste mesmo conselho, na ocasião da saída de Geraldo Luciano.

Além da eleição para a presidência da Diretoria Executiva, também foram realizados pleitos para Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética, mas todos eles também contando com chapa única e votação por aclamação.

Foram eleitos: Wendell Fábio de Miranda Regadas, presidente do Conselho Deliberativo; Paulo Henrique de Figueiredo Moreira, presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização; e Hernany Gurgel Batista, presidente do Conselho de Ética e Disciplina.